Trump vztraja pri odpiranju ameriške ekonomije

Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek, ko je število okuženih z novim koronavirusom v ZDA preseglo 1,07 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo 63.000, vztrajal, da si bo ameriška ekonomija v nekaj mesecih zelo opomogla, v letu 2021 pa kar spektakularno. Trump je četrtek posvetil domovom za starejše.

Foto: Getty Images

ZDA po besedah ameriškega predsednika ne bodo nikoli mogle razglasiti popolne zmage nad novim koronavirusom, ker je umrlo preveč ljudi, bodo pa razglasile zmago, ko se bo odprla ameriška ekonomija. Zatrdil je, da je stopnja smrtnosti v ZDA manjša kot v številnih drugih državah in dodal, da nikomur na svetu ni tako hudo, kot je njemu za vsako nepotrebno smrt.

"Nihče o tem ne razmišlja bolj kot jaz. Nihče ne porabi več časa, pozno v noč, za razmišljanje o tem, kaj se je zgodilo tej državi v tako kratkem času," je dejal Trump in zavrnil kritike, da ni ukrepal dovolj hitro in učinkovito.

Naznanil je, da bo zvezna agencija za posredovanje v nesrečah (Fema) kmalu začela pošiljati dodatno zaščitno opremo v 15.400 domov za starejše po ZDA, Prav tako bo ustanovil novo komisijo za varnost in kakovost v domovih za starejše, kjer je doslej v ZDA umrlo več kot 11.000 ljudi. Starejši Američani so zanesljivi volivci in v zadnjih 20 letih večinoma volijo republikance.

Podpredsednik ZDA Mike Pence je v četrtek obiskal tovarno General Motorsa v Kokomu v Indiani, kjer skupaj s podjetjem Ventec proizvajajo medicinske ventilatorje. Tokrat je nosil zaščitno masko, potem ko je bil deležen poplave kritik, da med obiskom bolnišnice Mayo v Minnesoti v začetku tedna tega ni storil. Opravičil se je, da se redno testira in ni bolan.

Ameriški letalski družbi Delta in United sta se v četrtek pridružili družbama JetBlue in Frontier v zahtevi, da tudi letalski potniki na krovu letala nosijo maske.

Postopno odpiranje ekonomije se po ZDA nadaljuje in v četrtek je veletrgovina Macy's napovedala, da bo v ponedeljek odprla 68 od svojih 775 trgovin in to v tistih zveznih državah, ki bodo to dovolile. Macy's pričakuje, da bo v mesecu in pol lahko spet odprla vseh trgovine po ZDA.

Predsednica predstavniškega doma kongresa Nancy Pelosi pa je sporočila, da zvezne države in mesta po ZDA želijo skupaj 1000 milijard dolarjev pomoči zaradi velikih proračunskih težav. To je nov velik paket proračunske pomoči, o katerem se pogajajo demokrati in republikanci v Washingtonu. Doslej je ameriški zvezni kongres odobril že skoraj 3000 milijard dolarjev pomoči.

Pelosijeva je priznala, da 1000 milijard verjetno ne bo potrjenih, ker republikanci ne bodo za to, bodo pa zagotovo namenili nekaj finančne pomoči, saj je alternativa samo odpuščanje zdravstvenih delavcev, policistov, reševalcev in gasilcev v zveznih državah. (STA)