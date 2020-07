Trump kljub naraščanju okužb nadaljuje predvolilna zborovanja

Predsednik ZDA Donald Trump kljub naraščanju okužb z novim koronavirusom v državi za soboto načrtuje že drugo predvolilno zborovanje po izbruhu epidemije bolezni covid-19 v ZDA v drugi polovici marca. V ZDA so do zdaj potrdili 2,9 milijona okužb z novim koronavirusom in skoraj 130 tisoč smrti zaradi bolezni covid-19, piše STA.

Trump je imel prvo zborovanje po izbruhu epidemije v ZDA pred dvema tednoma v Tulsi v Oklahomi, ko je v dvorano z 19 tisoč sedeži prišlo le nekaj več kot šest tisoč ljudi, čeprav je vodstvo kampanje trdilo, da je razdelilo milijon brezplačnih vstopnic.

Njegov volilni štab je zdaj v dilemi, kako nadaljevati. Po eni strani potrebujejo zborovanja, da nekako spremenijo negativni trend anket, po drugi strani pa ne želijo več na pol praznih dvoran. Zaradi tega bodo prihodnja zborovanja menda večinoma na prostem. Prvo bo tako v soboto v Portsmouthu v zvezni državi New Hampshire, ki pa si ga vsi ne želijo, poroča STA.

"Trumpov odgovor na bolezen covid-19 je kaotičen in popolnoma nezadosten, kar je povzročilo smrt več sto prebivalcev zvezne države New Hampshire in bistveno škodo gospodarstvu. Namesto da bi nam pomagal na poti k varnemu okrevanju, prihaja na politično zborovanje, ki bo še bolj izpostavilo kaos, ki ga je ustvaril," je dejal predsednik demokratske stranke New Hampshira Ray Buckley.

V ZDA je število okuženih z novim koronavirusom po podatkih univerze Johns Hopkins do zdaj naraslo na 2,9 milijona, število smrti zaradi bolezni covid-19 pa na skoraj 130 tisoč. Število smrti trenutno narašča veliko počasneje kot aprila na prvem vrhuncu epidemije, število okužb pa hitreje.

V Čilu potrdili že več kot deset tisoč smrti zaradi bolezni covid-19

V Čilu so do nedelje po podatkih oddelka za statistiko in zdravje (DEIS) potrdili 10.159 smrti zaradi bolezni covid-19, z novim koronavirusom pa se je okužilo že več kot 295 tisoč ljudi. Predsednik države Sebastian Pinera je zaradi koronavirusne krize napovedal obsežen paket pomoči v vrednosti 1,5 milijarde dolarjev, poroča STA.

Pinera je v nedeljo napovedal 1,5 milijarde dolarjev pomoči za srednji razred, ki se spopada z gospodarsko krizo, ki je izbruhnila zaradi pandemije. Ukrep, ki ga mora potrditi še kongres, naj bi med drugim omogočil lažje pridobivanje kreditov brez obrestne mere.

"Čile so večinsko država srednjega razreda, ki je napredovala zaradi lastnih naporov in dela. Srednji razred to ve in je ponosen na svoje dosežke. Si pa tudi zasluži ter potrebuje zagotovilo in priložnost za prihodnost," je dejal Pinera.