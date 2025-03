Ameriški predsednik Donald Trump in njegov ruski kolega Vladimir Putin se po telefonu pogovarjata o morebitni prekinitvi ognja v Ukrajini, so danes sporočili iz Bele hiše. "Pogovor poteka dobro in je še vedno v teku," je po približno uri pogovora sporočil namestnik vodja osebja Bele hiše Dan Scavino, poročajo tuje tiskovne agencije.

Osrednja tema pogovorov Trumpa in Putina naj bi bila vojna v Ukrajini. ZDA si prizadevajo za njen čimprejšnji konec in so v ta namen tudi predlagale 30-dnevno prekinitev ognja. V Kijevu so jo podprli, Putin pa je ob načelni podpori izrazil zadržke.

Do pogovora med Trumpom in Putinom prihaja po nedavnem srečanju ameriške in ukrajinske delegacije v Savdski Arabiji. Na srečanju je ZDA predstavila predlog o 30-dnevni prekinitvi ognja, kar je Ukrajina tudi podprla.

Putin je nato izrazil načelno podporo začasni prekinitvi ognja, a dodal, da se bodo o predlogu morali še pogajati z ameriškimi sogovorniki. Menil je še, da mora prekinitev sovražnosti voditi k dolgotrajnemu miru in odpravi temeljnih vzrokov krize. V Kijevu so njegove izjave označili za zelo predvidljive in manipulativne. Medtem je Trump Putinovo izjavo označil za obetavno, še poroča STA.