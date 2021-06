Tragičen konec za 25-letnega kuharja: padel v lonec juhe in umrl

Slavje na enem največjih poročnih prizorišč na severozahodu Iraka v mestu Zaho se je končalo, še preden se je dobro začelo. Tragičen dogodek je pretresel osebje, ki je skrbelo za hrano na poroki.

70-odstotkov njegovega telesa so prekrivale opekline

25-letnemu kuharju je med kuhanjem spodrsnilo in je padel v velik lonec piščančje juhe. Utrpel je hude opekline tretje stopnje, ki so prekrivale 70 odstotkov njegovega telesa. Po petih dneh zdravljenja v bolnišnici je umrl, poroča Insider. 25-letni Issa Ismail je kot kuhar na porokah, pogrebih in drugih velikih ceremonijah delal osem let.

Na vzhodu se na porokah zbere med 200 in 600 ljudi, zato jedi običajno kuhajo v ogromnih loncih.