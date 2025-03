V nočnem klubu v Kočanih, kakšnih sto kilometrov vzhodno od Skopja, je v požaru po zadnjih podatkih umrlo 51 ljudi, več kot sto je ranjenih.

Do požara je prišlo med koncertom priljubljene makedonske zasedbe DNA, po prvih informacijah naj bi zaradi uporabe pirotehnike med nastopom zagorelo ostrešje.

Posnetek ognjenih zubljev, ki so zajeli strop:

"V tem trenutku je najpomembneje ugotoviti vsa dejstva in najti dokaze, izraziti sočutje družinam in delati mirne korake, da se kaj takega ne bi ponovilo," je po poročanju lokalnih medijev o tragediji dejal makedonski minister za notranje zadeve Panče Toškovski.

"Vsakdo, ki je odgovoren, bo odgovarjal," je še dejal minister. Lokalni mediji še poročajo, da je policija prijela več oseb, nekateri organizatorji dogodka pa so med hudo poškodovanimi.

Obupani starši iščejo svoje otroke

Medtem se je po družbenih omrežjih razširila množica objav obupanih staršev, ki skušajo ugotoviti, kaj se je zgodilo z njihovimi otroki, ki so bili med obiskovalci kluba. Večino ranjenih so odpeljali v bolnišnici v Kočanih in Štipu, nekatere tudi v Skopje, ob tem poročajo lokalni mediji.

Notranji minister je v izjavi za medije zagotovil, da bodo družine preminulih obvestili takoj, ko identificirajo trupla.