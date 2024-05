Tragedija na Slovaškem: med posredovanjem v nesreči se je v gasilce zaletel tovornjak, dva sta umrla

V ponedeljek so pri požaru vozila na slovaški avtocesti posredovali vzdrževalci, gasilci in policisti. Med gašenjem se je v njihova intervencijska vozila zaletel tovornjak. Dva gasilca sta na kraju nesreče umrla, dva se še borita za svoje življenje.

Ob tem so v organizaciji Ustvarimo reševalni pas na avtocestah opozorili, kako pomembno je upoštevati zapore cest intervencijskih služb. "Za zavarovanje kraja izrednega dogodka so pooblaščeni vsi pripadniki urgentnih služb in to je njihov prvi ukrep, ki ga izvedejo ob začetku intervencije," so še zapisali na svojem profilu Facebook, ob tem pa voznike pozvali k varni in strpni vožnji.