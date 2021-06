Tragedija: 20-letnik s tovornjakom do smrti povozil štiričlansko muslimansko družino

Na jugu kanadske province Ontario je v nedeljo zvečer 20-letni osumljenec s tovornjakom zbil štiri člane muslimanske družine. Po navedbah policije je bil napad načrtovan. Domnevnega povzročitelja so sicer aretirali in mu bodo sodili za umor štirih oseb in poskus umora ene osebe.

Kot je za medije pojasnil vodja kriminalistov Paul Waight, ima policija dokaze, da je šlo za načrtno in premišljeno dejanje, žrtve pa so bile tarče zaradi svoje veroizpovedi. Po poročanju BBC so v napadu umrle štiri osebe, ženski, stari 74 in 44 let, 46-letni moški ter 15-letno dekle. Edini, ki je trčenje preživel, je devetletni otrok. Je hudo poškodovan, a ni v smrtni nevarnosti.

Napadalec naj bi bil 20-letni Nathanial Veltmana iz mesta London v provinci Ontario. Policisti so ga aretirali v nakupovalnem središču, šest kilometrov stran od mesta zločina.

Ljudje na mesto tragedije, ki je pretresla Kanado, prinašajo cvetje. Foto: Reuters