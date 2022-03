Tožilec v Haagu zaradi vojnih zločinov v Ukrajini sprožil preiskavo

"Prejšnji petek sem glede razmer v Ukrajini izrazil svoje skrbi, ki so odmevale tudi med svetovnimi voditelji," je uvodoma zapisal javni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča in specialist za mednarodno kazensko pravo Karim A. A. Khan.

"Danes sem sprejel odločitev o čimprejšnji uvedbi preiskave glede stanja v Ukrajini," je zapisal tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča v Haagu.

"Ukrajina sicer ni članica mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) po rimskem statutu, tako da sama tega ne more prijaviti na sedež mojega sodišča. A je kljub temu že dvakrat vložila posebno pravico, da sodišče legalno sprejme in obravnava domnevne zločine, ki se dogajajo na tem območju, zato se tudi sodišče samo odloči, da jih obravnava," je zapisal Khan.

Zločini, ki se dogajajo na območju Ukrajine, so pod posebnim drobnogledom mednarodne skupnosti po ruski ofenzivi in vojni, ki jo je začel ruski predsednik Vladimir Putin.

Statement of ICC Prosecutor, Karim A.A. Khan QC, on the Situation in Ukraine: “I have decided to proceed with opening an investigation.” https://t.co/fhw866dbqg — Karim A. A. Khan QC (@KarimKhanQC) February 28, 2022

Prva deklaracija se je nanašala na domnevne zločine, ki so bili storjeni od 21. novembra 2013 do 22. februarja 2014. Druga deklaracija se je nanašala na razširjeno časovno obdobje in domnevne zločine, ki so se zgodili na območju Ukrajine po 20. februarju 2014.

"Preučil sem sklepe pisarne, ki so preučili stanje v Ukrajini, na podlagi katerih sem se odločil, da obstaja razumna podlaga, da se odpre preiskava. Obstaja torej podalaga, da se v Ukrajini dogajajo tako vojni zločini kot tudi zločini proti človečnosti, ki so se v zadnjih dneh zelo razširili, zato je moj namen, da tovrstna raziskava zajema vse zločine, storjene na območju Ukrajine, bodisi na eni bodisi na drugi strani, in bodo tako pod jurisdikcijo moje pisarne," je zapisal v odzivu.

Dodal je, da se bodo glede na trenutne dogodke trudili karseda podrobno spremljati stanje in preiskavo izvesti čim bolj objektivno. Prosil je tudi za pomoč vseh držav članic, pa tudi za prostovoljno pomoč in druge oblike pomoči. Prav tako je poudaril, da je pomembno uporabiti zakone, ki se naslanjajo na mednarodno humanitarno pravo in se ga striktno držijo.

Odzval se je tudi ustavni sodnik Jaklič

Odzval se je tudi slovenski sodnik na ustavnem sodišču Klemen Jaklič, ki je pozdravil preiskavo, saj "obstaja razumna podlaga za sklep, da so bili v Ukrajini storjeni tako vojni zločini kot zločini proti človečnosti".