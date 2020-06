To zdravilo bi lahko bilo učinkovito pri zdravljenju covida-19

Konzorcij Exscalate4CoV, ki ga financira EU, je oznanil, da bi lahko bilo že registrirano generično zdravilo raloksifen, ki se uporablja za zdravljenje osteoporoze, učinkovito pri zdravljenju blagih simptomov bolezni covid-19. Konzorcij je to odkril z uporabo superračunalniške platforme, ki jo podpira EU in je ena od najzmogljivejših na svetu, piše STA.

V projektu Exscalate4CoV, ki deluje v okviru program EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020, sodeluje 18 partnerjev in nadaljnjih 15 pridruženih članov. Projekt povezuje najboljše evropske raziskovalce, farmacevtska podjetja, tehnologije in raziskovalne infrastrukture, so danes po poročanju STA sporočili v Bruslju.

Proti novemu koronavirusu tudi z umetno inteligenco

Evropski komisar za notranji trg Thierry Breton je ob tem dejal, da je pristop Exscalate4Cov k odkrivanju zdravil inovativen tako na evropski kot svetovni ravni in kaže vrednost resničnega vseevropskega sodelovanja z združevanjem najboljših zmogljivosti, s katerimi se Evropa ponaša na področju biomedicine in visokozmogljivostnega računalništva. "Proti novemu koronavirusu se bomo še naprej borili z vsemi razpoložljivimi tehnologijami, tudi z umetno inteligenco," je še dejal komisar, povzema STA.

Najbolj obetavna molekula

Konzorcij je s svojimi superračunalniki virtualno testiral že 400 tisoč molekul. Izmed sedem tisoč molekul, ki so bile predizbrane in nadalje testirane in vitro, se je raloksifen izkazal za najbolj obetavno molekulo. Naslednji korak konzorcija bo razprava z Evropsko agencijo za zdravila, kako preiti h kliničnim preizkušanjem, da bi lahko ocenili novo morebitno uporabo raloksifena. Če bodo uspešna, bi bilo zdravilo lahko hitro na voljo v velikih količinah in z nizkimi stroški, so še dodali v Bruslju, še poroča STA.

Exscalate4CoV je eden od 18 raziskovalnih projektov, ki jim je bilo skupaj dodeljenih 48,2 milijona evrov in ki segajo od nedavnega izrednega razpisa za raziskave na področju novega koronavirusa, dela na področju pripravljenosti in odzivanja na izbruhe do hitrih diagnostičnih testov v bolnišnicah, novih načinov zdravljenja in novih cepiv. Delo konzorcija Exscalate4CoV je bilo mogoče s pomočjo treh milijonov evrov nujnih sredstev EU v okviru usklajenega odziva EU na pandemijo covida-19, projekt pa je dobil podporo podjetij v farmacevtski industriji, ki mu zagotavljajo vzorce zdravil prek odprte platforme DrugBox, še poroča STA.