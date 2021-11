Prvič se je v načrtih razvoja Beograda podzemna železnica pojavila že leta 1923. In danes so se po skoraj stoletju obljub vseh politikov, ki so vladali Srbiji, vendarle začela pripravljalna dela za gradnjo metroja v srbski prestolnici, v kateri živi okoli 1,7 milijona ljudi. Do leta 2030 naj bi bili zgrajeni dve liniji, dolgi 21 kilometrov, poroča srbski medij 24sedam. Prva linija, ki bo povezovala Železnik in Mirjevo, naj bi bila dokončana leta 2028. Druga linija, ki bo povezovala Mirijevo in Zemun, pa leta 2030. Obe liniji bosta imeli skupno 43 postajališč. Cena izgradnje metroja je ocenjena na 4,6 milijarde evra.

Milijarde tudi za tramvaj

Načrt za metro je mestna oblast dokončno potrdila v začetku novembra letos. Do leta 2030 nameravajo v Beogradu zgraditi tudi novih 42,6 kilometra tirnic za tramvaje. Za nove linije tramvaja bo Beograd odštel 1,5 milijarde evrov.

Ob začetku del pa pričakujejo tudi proteste. Nekateri v prestolnici namreč menijo, da bo gradnja negativno vplivala na okolje, skrbijo pa jih tudi podzemna zajetja pitne vode, s katerimi oskrbujejo določene dele Beograda.