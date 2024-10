To je imela v roki Sinwarjeva žena med begom v zatočišče dan pred napadom Hamasa na Izrael #video

Izraelska vojska je objavila posnetek, ki je nastal 6. oktobra lani, le dan preden so Hamasovi teroristi zagrešili najhujši poboj izraelskega ljudstva po drugi svetovni vojni. S posnetka je razvidno, da se je vodja Hamasa Yahya Sinwar z ženo in otroki zatekel v podzemno zatočišče, opremljeno s televizijo.

Videoposnetek prikazuje umorjenega vodjo Hamasa Yahya Sinwarja, kako gre z ženo in otroki v podzemno zatočišče, opremljeno s televizijo.

Marsikomu je v oči padla znamka torbice, ki jo je nosila Sinwarjeva žena. Britanski Daily Mail in New York Post pišeta, da gre za torbico Birkin, vredno 32 tisoč dolarjev. Novico so na omrežju X delili tudi Izraelci.

“While Gaza residents have no money for food, we see many examples of Yahya Sinwar and his wife’s special love for money” https://t.co/R8kAjM9qIJ — Israel ישראל (@Israel) October 20, 2024

"Medtem ko ljudje v Gazi nimajo denarja za hrano, vsak dan vidimo veliko primerov posebne ljubezni Yahye Sinwarja in njegove žene do denarja," so zapisali.

Ura na posnetku je 1:32 zjutraj, le pet ur preden so prvi teroristi vstopili na izraelsko ozemlje.