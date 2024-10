Izrael v novih napadih na Libanon ciljal bančne podružnice

Libanonski mediji med drugim poročajo o eksplozijah v južnem predmestju Bejruta Dahije. Od skupno najmanj 11 napadov na območje naj bi jih bilo več usmerjenih proti poslopju bančne institucije Al Kard Al Hasan, ki po izraelskih trditvah financira Hezbolahove operacije proti Izraelu.

