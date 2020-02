Težave v Veliki Britaniji: odpovedi letalskih poletov, pred vrati pa počitnice

Nevihti so pripisovali odgovornost za smrt mladeniča, ki so ga v soboto našli mrtvega v morju pred jugovzhodno obalo Anglije, a je policija kasneje te medijske navedbe zanikala. Še en moški se je utopil, ko je padel s tankerja pred obalo Kenta, poroča STA. Na jugu Škotske pa jim je uspelo po navedbah BBC News še pravočasno rešiti par, ki ga je z avtomobilom odnesla narasla reka.

Vodostaje povišala že nevihta Ciara

Foto: Reuters Pred tednom dni je bila Velika Britanija priča nevihti Ciara, ki je že precej razmočila tla in povišala vodostaje, zato je zdaj nevarnost rušilnih poplav še večja. Na pomoč je priskočila tudi vojska, ki med drugim pomaga izmučenim prebivalcem kraja Calderdale na severu Anglije, ki si še niso opomogli od posledic Ciare, poroča STA.

Številne ceste in železniške proge so zaprli ter odpovedali več letalskih poletov, še posebej pri letalskih družbah Easyjet in British Airways. Težave so toliko večje, saj se začenjajo šolske počitnice.

Na jugu Walesa so zabeležili sunke vetrova do 150 kilometrov na uro, opozorila pred poplavami pa so izdana v krajih vse od reke Tweed na Škotskem do Cornwalla v jugozahodni Angliji.

Foto: Reuters