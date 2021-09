Termoelektrarne v državah Zahodnega Balkana odgovorne za smrt 19 tisoč Evropejcev

Onesnaženje, ki ga povzročajo termoelektrarne na premog v državah Zahodnega Balkana, je v treh letih povzročilo za okoli 19 tisoč nepotrebnih smrti. Najbolj na udaru so prebivalci Italije, Romunije in Madžarske. Vendar krivda ni samo na strani držav, ki dopuščajo delovanje spornih termoelektrarn, temveč tudi drugih držav v Evropi, ki kupujejo električno energijo z Zahodnega Balkana.

Termoelektrarne na premog v državah Zahodnega Balkana povzročajo šestkrat več onesnaženja, kot to dovoljujejo mednarodni standardi, razkriva poročilo mednarodnega združenja nevladnih in okoljskih organizacij Bankwatch Network. Največji problem je žveplov dioksid, ki ima velik vpliv na zdravje ljudi. Čeprav sporne termoelektrarne proizvedejo le 0,3 odstotka vse električne energije, ki jo porabijo članice EU, pa je količina proizvedenega SO2 teh termoelektrarn enaka polovici proizvedenega SO2 v vsej Evropi, poroča Euronews. Najbolj sporne so termoelektrarne v Srbiji, BiH, Severni Makedoniji, Črni gori in na Kosovu. Slovenija v poročilu ni omenjena.

Nepotrebne smrti

Poročilo razkriva, da je zaradi posledic onesnaženja v Evropi življenje v letih 2018−2020 po nepotrebnem izgubilo približno 19 tisoč ljudi, od tega skoraj 11 tisoč državljanov članic EU. Italija je izgubila največ državljanov (600 oseb), sledijo Madžarska (390 oseb), Romunija (360 oseb) in Grčija (240 oseb). Države članice EU so zaradi onesnaženja imele med šest in 12 milijard evrov dodatnih stroškov v zdravstvenih sistemih.

V državah Zahodnega Balkana je onesnaženje spornih termoelektrarn vzelo okoli 6.500 življenj − največ v Srbiji (600 oseb), sledita BiH (280 oseb) in Hrvaška (171 oseb).