Talibani ženskam prepovedali dostop do univerzitetnega izobraževanja

Kljub temu, da so po prevzemu oblasti avgusta lani obljubili mehkejša pravila, so talibani dejansko močno omejili pravice žensk. Foto: Reuters

Talibanske oblasti v Afganistanu so danes po vsej državi prepovedale univerzitetno izobraževanje za ženske, kar predstavlja še enega v vrsti primerov omejevanja pravic afganistanskih žensk do izobrazbe in drugih svoboščin. Prepoved velja za vse zasebne in javne univerze, poročajo tuje tiskovne agencije.

Oblasti so vsem zasebnim in javnim univerzam naročile, naj do nadaljnjega izvajajo prepoved izobraževanja za ženske, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Vsi ste obveščeni, da nemudoma do nadaljnjega izvajate omenjeno odredbo o prekinitvi izobraževanja žensk," piše v pismu univerzam, ki ga je podpisal minister za visoko šolstvo Neda Mohamad Nadim.

Tiskovni predstavnik ministrstva Ziaulah Hašimi, ki je na Twitterju objavil pismo, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil izdajo ukaza o prepovedi univerzitetnega izobraževanja.

Do prepovedi prihaja manj kot tri mesece po tistem, ko je na tisoče deklet in žensk opravljalo sprejemne izpite na univerzah po vsej državi.

Talibani kljub drugačnim obljubam močno omejili pravice žensk

Kljub temu, da so po prevzemu oblasti avgusta lani obljubili mehkejša pravila, so talibani dejansko močno omejili pravice žensk. Dekleta in ženske so večinoma izključene iz javnega življenja. Tudi srednje šole od sedmega razreda naprej so od menjave oblasti zaprte za dekleta. V Kabulu je ženskam od prejšnjega meseca prepovedano obiskovati tudi javne parke in telovadnice. Talibani kljub mednarodnim kritikam vztrajajo pri svoji politiki.