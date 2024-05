Svojci žrtev streljanja v Uvaldeju tožijo proizvajalca orožja in Meto

V strelskem napadu na osnovno šolo Robb je 24. maja umrlo 19 otrok, mlajših od 11 let, in dve učiteljici. Vsi so bili žrtve Salvadorja Ramosa, ki je pred napadom na šolo doma ustrelil babico. To je bil najbolj smrtonosen napad na šolo v ZDA v tem desetletju.

Foto: Reuters