Švicarji končujejo megalomanski infrastrukturni projekt

V Švici že nekaj let traja projekt gradnje alpske železnice. Cilj projekta je hitrejša železniška povezava severnega in južnega dela švicarskih Alp.

Del projekta je gradnja predora Ceneri, ki poteka pod gorskim prelazom Monte Ceneri v južnem švicarskem kantonu Ticino. Predor bo dolg približno 15 kilometrov, gradijo pa ga od junija 2006.

The countdown is on! For the #Ceneri base tunnel as the last step of the #NEAT, #ABB provides various solutions as previously for the #Gotthard. From today, also #Giruno trains from Stadler run according to new timetable – with ABB traction & battery charging solutions.📷@sbbnews pic.twitter.com/QMCph9PtRr — ABB Schweiz (@ABBSchweizAG) December 15, 2019

Sestavljen bo iz dveh enotirnih predorov

Predor bo sestavljen iz dveh enotirnih predorov in bo pomemben južni podaljšek do predora Gotthard, saj obstoječa, sorazmerno strma proga čez prelaz Monte Ceneri ni primerna za visoke hitrosti ali težke tovorne vlake. 94-kilometrski železniški predor Gotthard so po približno 17 letih gradnje odprli leta 2016 in je najdaljši predor na svetu.

Gotthard tunnel: World's longest and deepest rail tunnel opens in Switzerland - BBC Newshttps://t.co/NC0s4Vt6MN — ForgetSomething (@SomethingForget) February 20, 2020

Tako bo švicarska alpska železnica postala neprekinjena pot za potniški in tovorni promet skozi Alpe. Ko bo predor dokončan, bo to pomenilo konec gradnje nove železniške povezave skozi Alpe, ki vključuje predora Gotthard in Lötschberg. Stroški gradnje predora Ceneri so ocenjeni na 2,4 milijarde evrov, dokončali pa naj bi ga septembra letos, ko bo tudi uradno odprtje, poroča Daily Mail.

Tour of the Ceneri Base Tunnel, part of the new Rail Link through the Alps project in Camorino, Switzerland.#Bloombergimages pic.twitter.com/i0Rf8dsQ0a — Stefan Wermuth (@StefanWermuth) August 30, 2019

Predor bo olajšal lokalni promet in bo med drugim povezoval dve veliki mesti: italijansko Locano in švicarski Lugano. Po skoraj vsej dolžini bo predor položen, zaradi česa bodo vlaki lahko vozili s hitrostjo približno 250 kilometrov na uro.