Strogi ukrepi: zaradi treh okužb bo doma ostalo skoraj dva milijona ljudi

Potem ko je češki parlament zavrnil podaljšanje izrednih razmer zaradi epidemije covida-19, češka vlada išče rešitev, kako bi jih vseeno podaljšala. Število novih okužb namreč ostaja visoko. Izredne razmere se sicer iztečejo opolnoči.

Češki poslanci so zavrnili podaljšanje izrednih razmer, ki predstavljajo pravno osnovo za ukrepe za zajezitev virusa, kot sta zaprtje trgovin in policijska ura. Vlada Andreja Babiša zdaj išče rešitev, kako bi vseeno podaljšala izredne razmere, ki se iztečejo opolnoči. O rešitvi razpravlja s predsedniki administrativnih regij, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Priznani češki ustavni pravnik Jan Kysela je skeptičen glede tega postopka. "Če parlament glasuje za ukinitev izrednih razmer in se jih takoj znova razglasi, to zagotovo predstavlja kršitev ustave," je povedal za časnik Pravo. Biolog Jaroslav Flegr je medtem posvaril, da bo v primeru sprostitve ukrepov umrlo 20 tisoč dodatnih ljudi.

Razmere ostajajo močno zaostrene na območjih mest Cheb in Sokolov ob meji z Nemčijo ter na območju mesta Trutnov v bližini meje s Poljsko. Ta tri območja so popolnoma zaprta. Češki gasilci so medtem danes vzpostavili dodatne centre za testiranje na novi koronavirus, saj je Nemčija zaostrila pogoje za vstop iz Češke. Centri za testiranje so namenjeni predvsem voznikom tovornjakov, za katere ne velja prepoved vstopa v Nemčijo. Morajo pa se predhodno registrirati prek spleta in predložiti negativen izvid testa na koronavirus, ki ne sme biti starejši od 48 ur.

Zaradi novih ukrepov so češke železnice zaustavile tudi čezmejni promet z Nemčijo, navaja dpa. Češko zdravstveno ministrstvo je v soboto poročalo o 8782 novih okužbah s koronavirusom, s čimer je skupno število preseglo milijon. V državi z 10,7 milijona prebivalcev je umrlo več kot 18 tisoč bolnikov z boleznijo covid-19, poroča STA.