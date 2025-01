Streljanje je ministra drago stalo

Jutarnji list je v petek na spletnem portalu objavil posnetek, na katerem je videti ministra Josipa Dabra, ki kot sopotnik iz avtomobila z ročno pištolo izstreli več nabojev skozi spuščeno okno vozila. Po navedbah časnika naj bi posnetek nastal preteklo poletje v bližini naseljenega kraja.

Ministrska zgodba Josipa Dabra je končana. Foto: Pixsell Minister iz manjše koalicijske stranke Domovinsko gibanje (DP) je pojasnil, da gre za posnetek zasebne narave, ki je nastal, še preden je zasedal funkcijo v vladi. Sprva se je za dejanje opravičil iz opozicije pa so se vrstili pritiski, naj odstopi. To je sinoči, potem ko naj bi to od njega zahteval predsednik vlade Andrej Plenković, tudi storil.

Na svojem profilu na Facebooku je zapisal, da iz moralnih razlogov podaja nepreklicni odstop z mesta ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo. "V mandatu sta me vodili jasna vizija in odločenost, da na ministrstvu uvedem prepotrebne spremembe, se borim proti nepravilnostim ter vzpostavim transparentne in poštene odnose. Vendar sem bil v tem procesu deležen velikih pritiskov in groženj, trenutno sem pod policijskim varovanjem."

"Čeprav sem pripravljen nadaljevati svoj boj za boljši resor, ki sem ga vodil, se zavedam, da okoliščine, v katerih sem, predstavljajo dodatno breme tako za vlado kot za mojo stranko. Kot odgovorna oseba in javni funkcionar menim, da moja osebna situacija ne sme odvrniti pozornosti od ključnih prioritet vlade in resorjev, niti upočasniti nadaljnjih potrebnih reform."

"Zato s polnim prepričanjem, da je to najboljša odločitev za skupno dobro, odstopam s položaja ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo," je zaključil objavo in se zahvalil predsedniku vlade Andreju Plenkoviću.