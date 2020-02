Strašljiva raven krize v Siriji: od decembra se je razselilo skoraj milijon ljudi

Zaradi spopadov na severozahodu Sirije je od decembra lani svoje domove zapustilo že 900 tisoč ljudi, so danes sporočili iz Združenih narodov. Opozarjajo tudi na hud mraz v regiji, zaradi česar umirajo dojenčki in manjši otroci. Sirski predsednik Bašar al Asad je medtem napovedal nadaljevanje napadov v provinci Idlib.

"Kriza na severozahodu Sirije je dosegla novo strašljivo raven," je danes opozoril koordinator humanitarne pomoči pri ZN Mark Lowcock. Med razseljenimi so predvsem ženske in otroci, ki so doživeli travme, zaradi prenapolnjenih taborišč pa morajo ob ledenih temperaturah spati na prostem, poroča STA. "Mame kurijo plastiko, da segrejejo svoje otroke. Dojenčki in majhni otroci umirajo zaradi mraza," je opozoril.

Sirski predsednik napovedal nadaljevanje napadov

V Idlibu, ki je še zadnja provinca pod nadzorom upornikov, in na bližnjih območjih v Alepu živi okoli tri milijone ljudi. Polovica od njih je pribežala iz drugih delov države. Zaradi ofenzive režima, ki se je začela konec lanskega leta, pa morajo ljudje spet bežati.

Lowcock je danes še opozoril na nasilje, zaradi katerega trpi civilno prebivalstvo. "Zadeli so zdravstvene ustanove, šole, stanovanjska naselja, mošeje in tržnice. Šole so zaprte, prav tako veliko zdravstvenih ustanov. Obstaja resna grožnja izbruha bolezni. Osnovna infrastruktura razpada," je opisal razmere, piše STA.

Sirski predsednik al Asad pa je danes napovedal nadaljevanje napadov. "Osvoboditev podeželja Alepa in Idliba se nadaljuje ne glede na nekaj praznih glasov s severa," je povedal v televizijskem prenosu. Pohvalil je še sirsko vojsko in zaveznike za uspehe, a dodal, da zmaga v bitki še ne pomeni zmage v vojni.

Sirski predsednik se je s tem odzval na turške grožnje, da se bodo vmešali, če se bodo napadi v Idlibu nadaljevali. Od začetka februarja je namreč izbruhnilo tudi več spopadov med sirskimi in turškimi silami, te sicer glede na dogovor z Rusijo izvajajo nadzor v provinci, še navaja STA.