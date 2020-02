V spopadih v Siriji ubitih več turških in sirskih vojakov

Rusija je v odzivu sporočila, da so sirske sile streljale na turške vojake zaradi pomanjkljivih informacij. Rusko obrambno ministrstvo je v sporočilu za javnost pojasnilo, da so turške sile v območju deeskalacije v Idlibu ponoči spremenile lokacijo, o tem pa niso obvestile ruske strani. Sirske vladne sile so na območju zahodno od Sarakeba obstreljevale teroriste, pri tem pa je obstreljevanje doseglo tudi turške sile, so še dodali v Moskvi, poroča STA.

Erdogan posvaril Rusijo, naj se ne vmešava

Sirska vojska je danes v provinci Idlib na severozahodu Sirije izvedla obstreljevanje, v katerem je bilo po podatkih turškega obrambnega ministrstva ubiti najmanj pet turških vojakov. Napad so sirske sile po navedbah Ankare izvedle, čeprav so bile obveščene o koordinatah položaja turških vojakov.

Foto: Reuters Turčija je odgovorila s protinapadom na položaje sirske vojske v mestu Sarakeb v Idlibu. Pri tem je bilo po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice s sedežem v Londonu ubitih najmanj šest sirskih vojakov, še 20 pa jih je bilo ranjenih.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, ki v Siriji podpira upornike, je povedal, da je bilo ubitih med 30 in 35 pripadnikov sirskih sil. "Naša letala F-16 in artilerija v tem trenutku obstreljujejo tarče, ki jih je določila naša obveščevalna služba," je povedal.

Rusijo, ki podpira sirski režim, je posvaril, naj se ne vmešava. "Predvsem ruskim oblastem želim sporočiti, da naš sogovornik niste vi, ampak sirski režim, ne stojte nam na poti," je poudaril Erdogan. "Ne moremo ostati tiho, ko naši vojaki padajo kot mučeniki. Še naprej bomo zahtevali odgovornost," je dodal.

Spopadi med turškimi in sirskimi silami so sicer redki, vendar pa bi lahko današnji medsebojni napadi sprožili resno eskalacijo v regiji. Ta je v zadnjem času prizorišče številnih ruskih in turških napadov, zaradi katerih je moralo domove zapustiti več sto tisoč ljudi, še poroča STA.