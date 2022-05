Število žrtev eksplozije v kubanskem hotelu naraslo

Predstavnik državnega podjetja Gaviota Roberto Calzadilla, ki je lastnik hotela, je razložil, da je do eksplozije prišlo, ko so polnili plinski rezervoar.

Predstavnik državnega podjetja Gaviota Roberto Calzadilla, ki je lastnik hotela, je razložil, da je do eksplozije prišlo, ko so polnili plinski rezervoar. Foto: Reuters

Reševalci so prepričani, da je v ruševinah še nekaj živih ljudi in jih skušajo rešiti. Med mrtvimi je najmanj en otrok, natančnih podatkov o ranjenih in pogrešanih pa ni.

Zgodovinski hotel s štirimi nadstropji uradno ni imel gostov, ker je bil sredi obnove, zato je število žrtev presenetljivo veliko. V hotelu so bili zaposleni, ki so se pripravljali na uradno odprtje, načrtovano za prihodnji torek.

Eksplozija je sicer uničila nekaj avtomobilov in avtobusov v bližini hotela, ki je znan po tem, da so v njem prenočevali slavni, kot so Madonna, Beyonce, Rihanna in Mick Jagger. Zaradi eksplozije se je zrušila tudi kupola bližnje baptistične cerkve.

Šlo naj bi za nesrečo

Predstavnik državnega podjetja Gaviota Roberto Calzadilla, ki je lastnik hotela, je razložil, da je do eksplozije prišlo, ko so polnili plinski rezervoar. Zagotovil je, da ni šlo za bombo ali napad, ampak za nesrečo. To je potem zatrdil tudi predsednik države Miguel Diaz Canel, ki je obiskal prizorišče nesreče.