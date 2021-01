Število smrtnih žrtev eksplozije plina v Madridu naraslo na štiri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Duhovnik je bil v času eksplozije skupaj s tehnikom, ki je skušal popraviti sistem plinskega ogrevanja v stavbi. Poleg njiju sta v nesreči umrla še dva človeka. Deset ljudi je bilo huje ranjenih. Eksplozija je odjeknila v sredo okoli 15. ure in uničila celotno stavbo v središču mesta. Ruševine so v letu zadele bližnjo šolo, pri čemer je bil lažje ranjen en otrok.

Silovito eksplozijo, ki jo je povzročilo uhajanje plina, so slišali tudi nekaj kilometrov stran. Nesreča se je zgodila, medtem ko so delavci opravljali dela na kotlu za ogrevanje v stavbi, v kateri so bivali lokalni duhovniki, piše STA.