Starši dobili sodniško bitko za izselitev sina

Mark in Christina Rotondo sta na sodišču v ameriški Onondagi izbojevala pomembno zmago za ameriške starše lenih otrok, saj je sodišče odločilo, da se mora njun 30-letni sin Michael izseliti iz doma staršev, poročajo ameriški mediji.

Starša sta med februarjem in aprilom letos sina kar petkrat pozvala, naj se izseli iz njunega doma v Camillusu, ki leži 420 kilometrov severozahodno od New Yorka. Kot je razvidno iz pisem, sta se naveličala sinove lenobe in odločila, da je skrajni čas, da se postavi na lastne noge.

Za izselitev sta mu ponudila 1100 dolarjev

Po poročanju Washington Posta sta mu ob izselitvi ponudila 1100 ameriških dolarjev, da si lahko najame lastno stanovanje. "Na trgu so službe tudi za take s tako malo delovnimi izkušnjami, kot jih imaš ti. Priskrbi si jo," sta med drugim zapisala obupana starša. Ker je sin sporočila ignoriral, sta se odločila za tožbo na sodišču.

Sodnik Donald Greenwood je za razsodbo potreboval vsega 90 minut, da je mlajšega Rotonda pozval, naj sam zapusti hišo staršev, nato odredil izselitev in ga pozval, naj se za pomoč, če jo bo potreboval, obrne na ustrezne socialne ustanove za odrasle.

Sin želel polletno obdobje za izselitev

Mlajši Rotondo je na sodišču poskušal izsiliti polletno obdobje za izselitev in se skliceval na enega od prejšnjih primerov, a sodnika s tem ni pretental, saj je ta hitro razkril, da je bila odločitev sodišča po pritožbi spremenjena in zahtevo označil za nezaslišano. Enak izraz je po pisanju medijev za razsodbo uporabil tudi Michael Rotondo.

Sodnik sicer ni natančno določil datuma izselitve, starša pa sta po besedah svojega odvetnika obljubila razumen rok. Kako se bo primer razpletel, bo bržkone še enkrat obravnavala sodišče. Tridesetletni Michael Rotondo se je po razsodbi namreč odpravil domov in medijem pred sodno dvorano povedal, da se bo na odločitev sodišča vsekakor pritožil.