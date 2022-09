Sredi Londona zabodli dva policista #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V središču britanske prestolnice, kjer te dni ob strogih varnostnih ukrepih poteka množično slovo od pokojne kraljice Elizabete II., so davi v napadu zabodli dva policista, poroča britanski BBC. Dogodek naj ne bi bil povezan s terorizmom, so še sporočili iz londonske policije.

Po incidentu, ki se je zgodil okoli 7. ure blizu trga Leicester Square in Piccadilly Circusa, so oba policista prepeljali v bolnišnico.

V kakšnem zdravstvenem stanju sta policista, za zdaj ni znano, njuno življenje pa naj ne bi bilo ogroženo. Foto: Reuters

Preprečevala sta rop, ropar pa je napadel z nožem

V incidentu so po navedbah Scotland Yarda sicer uporabili tudi električni paralizator, eno osebo pa so aretirali zaradi suma povzročitve hudih telesnih poškodb in napada na uslužbenca, ki je posredoval v incidentu.

BBC še povzema navedbe nekega očividca, da naj bi policista posredovala pri poskusu ropa trgovine, nakar ju je ropar, ki je skušal zbežati, zabodel z nožem.