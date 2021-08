V Srbiji cepljenje s poživitvenim odmerkom

Tretji odmerek cepiva proti covid-19 lahko osebe prejmejo 180 dni po drugem odmerku. Priporočili so ga starejšim od 70 let, starejšim od 60 let, ki živijo v domovih za starejše, bolnikom, ki imajo oslabljen imunski sistem, zaposlenim v zdravstvu in državljanom, ki veliko potujejo v tujino.

V Srbiji so kampanijo cepljenja začeli decembra lani. Največ cepiv so dobavili iz Kitajske in Rusije. Kampanija pa ne velja za najbolj uspešno, saj je doslej v celoti cepljenih le 40 odstotkov prebivalstva.