Več kot štiri tisoč kandidatov se je prijavilo na vesoljski program v Združenih arabskih emiratih. Podpredsednik in premier šejk Mohamed bin Rašid Al Maktum je kot izbranca razglasil Mohameda Al Mulo in Nuro Al Matruši.

"Narod mi je danes namenil nepozabne trenutke. Trdo bom delala za doseganje zgodovinskih dosežkov, ki bodo za vedno ostali v našem spominu," je Al Matrušijeva objavila na Twitterju.

Osemindvajsetletnica se je rodila v emiratu Šarjah, tretjem najbolj (po Dubaju in Abu Dabiju) naseljenem emiratu v ZAE. Nekaj časa se je izobraževala tudi na Finskem.

The nation gave me unforgettable moments today. I aim to work hard to script historical moments and achievements that will be etched forever in the memory of our people.

I thank our wise leadership and the team of the UAE Astronaut Programme. Preparations and work begin now. https://t.co/VKrVyR53ro