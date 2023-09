Spomin na člane tajne antifašistične organizacije

Ob spomeniku pri Bazovici blizu Trsta bo danes osrednja slovesnost v spomin na bazoviške junake Ferda Bidovca, Zvonimirja Miloša, Franja Marušiča in Alojza Valenčiča, ki so jih tam ustrelili pred 93 leti. Zbrane bo med drugim nagovorila zunanja ministrica Tanja Fajon.

Današnja slovesnost je vrhunec niza dogodkov, ki jih prireja odbor za proslavo bazoviških junakov in so ta teden med drugim potekali v Ljubljani in Kranju. Letošnji dogodki so v znamenju treh obletnic, in sicer 100. obletnice fašistične reforme šolstva v Italiji, znane tudi kot Gentilejeva reforma, 80. obletnice padca fašizma in kapitulacije Italije ter 75-letnice ustave Republike Italije.

Bazoviški junaki veljajo za simbol nasprotovanja in upora fašističnemu režimu in ideologiji ter za junake Evrope, zgrajene na temeljih antifašizma.

V Italiji uradno še vedno veljajo za teroriste, zato si odbor za proslavo bazoviških junakov pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu skupaj z obema krovnima organizacijama slovenske manjšine v Italiji prizadeva za njihovo rehabilitacijo. Pomembno vlogo pri tem bi lahko imela poteza slovenskega in italijanskega predsednika Boruta Pahorja in Sergia Mattarelle, ki sta se četverici julija 2020 skupaj poklonila ob spomeniku pri Bazovici.