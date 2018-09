Španci v Sredozemlju rešili več kot 600 migrantov

Španska obalna straža je v ponedeljek v Sredozemskem morju rešila več kot 600 migrantov, ki so se s severa Afrike podali na nevarno pot v Španijo. Medtem ko se število migrantov, ki poskušajo priti v Evropo po morski poti, od leta 2015 zmanjšuje, Španija opaža rast prihodov in je že prehitela Italijo.

Tiskovni predstavnik španske obalne straže je sporočil, da so v ponedeljek v Gibraltarski ožini in Alboranskem morju rešili 626 migrantov iz podsaharske in severne Afrike, ki so bili na 16 čolnih.

Po podatkih Mednarodne organizacije za migracije (IOM) je v Španijo letos po morju prispelo 28.500 ljudi. Na poti jih je najmanj 313 umrlo, kar je več kot lani v celotnem letu.