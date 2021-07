Sosedje nameravajo k cepljenju vabiti tudi na pokopališčih

Prav tako v Avstriji razmišljajo, da bi uvedli cepljenja drive-in za voznike koles in motornih koles. Morebitne cepilne centre naj bi poleg tega uredili tudi v občinskih skupnostih, poletnih kinih, kopališčih ter hribih. Že dlje časa je na mizi tudi ideja, da bi po vzoru žrebanja razdeljevali pripravništva med cepljenimi mladimi. Prav tako naj bi načrtovali sodelovanje s platformami, ki privabljajo predvsem mlade. Pri tem naj bi se Avstrijci zgledovali po ZDA in aplikaciji za spoznavanje Tinder.

Ciljna skupina bodo mlade ženske z migracijskim ozadjem

Posebej naj bi se avstrijska kampanja za cepljenje glede na predloge, ki jih je pridobila avstrijska tiskovna agencija APA, osredotočila tudi na mlade ženske z migracijskim ozadjem. Predvideno je načrtno oglaševanje v medijih, ki privabljajo določene skupine in so na voljo tudi v več jezikih, kot so srbski, romunski in turški jezik.

Na portalu za videovsebine YouTube naj bi tudi objavljali podnapisane pogovore s strokovnjaki in se tako zoperstavili lažnim novicam in dezinformacijam. Stavili naj bi tudi na osebne izpovedi znanih avstrijskih športnikov, kot sta nogometni zveznik Marko Arnautović in atletinja Ivona Dadic.