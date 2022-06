Solze sreče po boju s tihim ubijalcem: rezultati študije so neverjetni

Rak na debelem črevesu in danki je četrti najpogostejši vzrok smrti zaradi raka v Sloveniji. Za pravočasno odkrivanje in odstranitev predrakavih sprememb ter raka na debelem črevesu in danki v Sloveniji skrbi program Svit. Fotografija je simbolična.

Rak na debelem črevesu in danki je četrti najpogostejši vzrok smrti zaradi raka v Sloveniji. Za pravočasno odkrivanje in odstranitev predrakavih sprememb ter raka na debelem črevesu in danki v Sloveniji skrbi program Svit. Fotografija je simbolična.

Rezultati študije, v kateri je sodelovalo 18 bolnikov z rakom debelega črevesa in danke, so prinesli osupljive, še nikoli videne rezultate. Po jemanju zdravila dostarlimab, ki se uporablja pri zdravljenju, so izvidi endoskopije, CT- in MR-preiskav ter fizični pregledi pri vseh pacientih pokazali na odsotnost bolezni. "Gre za zgodovinski uspeh na področju zdravljenja raka," je povedal avtor ameriške študije, zdravnik Luis A. Diaz Jr. Kljub temu nekateri onkologi opozarjajo, da še ni jasno, ali so pacienti, ki so sodelovali v študiji, popolnoma ozdravljeni.

Sascha Roth je za rakom danke zbolela leta 2019 in je ena izmed 18 srečnežev, ki so sodelovali v raziskavi ameriškega inštituta za zdravljenje in raziskovanje raka Memorial Sloan Kettering Cancer Center v New Yorku.

Kot poroča The New York Times, so pacienti zdravilo dostarlimab, katerega enkratni odmerek stane dobrih deset tisoč evrov, prejemali vsake tri tedne, šest mesecev zapored. Bolniki so bili deležni terapije, ki uporablja različne snovi za spodbujanje, izboljšanje ali obnovo delovanja pacientovega imunskega sistema pri prepoznavanju in eliminaciji tumorskih celic. Zaviralci kontrolnih točk, takšno je zdravilo dostarlimab, sicer veljajo za najobetavnejše imunoterapevtike do zdaj.

Takšnih rezultatov ni pričakoval nihče

Bolniki z rakom debelega črevesja in danke so deležni agresivnega zdravljenja s kemoterapijo in obsevanjem. Večina jih je obsojena na operacijo, ki jim za vedno spremeni življenje. Med stranskimi učinki operacije so mogoče motnje v delovanju črevesja, sečil in spolnosti. Nekateri pacienti morajo živeti z vrečko za izločanje blata in urina.

Preizkusa z zdravilom dostarlimab so se rakavi bolniki udeležili v upanju, da se bodo zgoraj naštetim oblikam zdravljenja lahko izognili. Nihče namreč ni pričakoval, da bodo tumorji v celoti izginili in da nadaljnje zdravljenje ne bo več potrebno.

Veliko je bilo solz sreče, je dejal zdravnik Andrea Cercek, onkolog in soavtor študije, katere osupljive rezultate so predstavili na letnem zasedanju Ameriškega združenja za klinično onkologijo. Poleg tega nihče od pacientov v času zdravljenja ni imel nikakršnih kliničnih zapletov. V povprečju ima sicer eden od petih pacientov pri jemanju zdravila dostarlimab stranske učinke.

Rezultati so neverjetni, a bo preizkus treba ponoviti

"Gre za majhno, a prepričljivo študijo, čeprav ni jasno, ali so pacienti popolnoma ozdravljeni," je dejala zdravnica Hanna K. Sanoff z univerze v Severni Karolini.

Zdravnik Kimmie Ng, strokovnjak za zdravljenje raka danke in debelega črevesja na harvardski medicinski fakulteti, pa je pojasnil, da so rezultati neverjetni, a da bo preizkus treba ponoviti. Odsotnost stranskih učinkov pri pacientih med drugim lahko nakazuje, da niso zajeli dovolj velikega števila pacientov ali pa da je ta oblika raka preprosto drugačna.

Rak debelega črevesa in danke v Sloveniji zelo pogost vzrok smrti

Rak na debelem črevesu in danki je četrti najpogostejši vzrok smrti zaradi raka v Sloveniji. Mnogi, ki imajo zgodnjo obliko te bolezni, se je sploh ne zavedajo, ker se bolezen dolgo razvija brez očitnih bolezenskih znakov. Za pravočasno odkrivanje in odstranitev predrakavih sprememb ter raka na debelem črevesu in danki v Sloveniji skrbi program Svit. Več o tem si lahko preberete na njihovi spletni strani.