Sodišče BiH izdalo nalog za aretacijo Milorada Dodika

Zaradi očitanega kaznivega dejanja napada na ustavno ureditev je sodišče Bosne in Hercegovine na predlog državnega tožilstva BiH izdalo nalog za privedbo predsednika entitete Republike Srbske Milorada Dodika na zaslišanje, poroča N1 BiH. Podoben nalog je izdalo tudi za premierja Radovana Viškovića in predsednika skupščine Republike Srbske Nenada Stevandića.. Na sodišču so za N1 BiH navedli, da bodo za trojico po privedbi na zaslišanje odredili enomesečni pripor.

N1 BiH poroča, da to dejansko pomeni, da bodo Dodik, Višković in Stevandić po zaslišanju pristali v priporu.

Nalog sodišča BiH za privedbo trojice je bil izdan na pobudo tožilstva, ker se omenjeni ne ozivajo vabilu na zaslišanje. Vse tri tožilstvo sumi kaznivega dejanja napada na ustavni red.

Po informacijah tiskovne agencije Bete je sodišče BiH za trojico izdalo centralni nalog za prijetje, ki velja za območje BiH. Če se izognejo privedbi na osnovi naloga sodišča BiH, bi lahko proti njim izdali mednarodno Interpolovo tiralico.

Predstavniki Republike Srbske so kaznivega dejanja napada na ustavni red osumljeni zaradi sprejetja ustavno spornih zakonov, ki prepovedujejo delovanje pravosodnih in varnostnih institucij Bosne in Hercegovine v Republiki Srbski. Med institucijami so tudi sodišče in tožilstvo BiH, državna policijska agencija za preiskavo in zaščito (Sipa) ter visoki sodni in tožilski svet BiH.