Slovenka iz poplavljene Kanade: Tu so izredne razmere, mnogi ne želijo iz svojih domov #video

Močno deževje in taljenje snega sta v Kanadi na območju med provinco Ontario ter južnim Quebecom in New Brunswickom povzročila obsežne poplave. Najhuje je na vzhodu Kanade - v provinci Quebec, je povedala Slovenka iz Kanade, ki sicer ni med ogroženimi prebivalci. Samo v Quebecu je bilo poplavljenih že več kot 3.000 domov, dodatno pa je več kot 2.700 domov zaradi poplavljenih cest ali plazov popolnoma odrezanih od sveta.

Montreal je že razglasil izredno stanje, na območje Ottave so že pred dnevi prispele tudi kanadske vojaške sile. Vode še vedno močno naraščajo in tudi za danes napovedujejo obilne padavine.

Prebivalci si še niso opomogli od katastrofalnih poplav, ki so Kanado prizadele leta 2017, a hkrati naj bi bili na tokratne razmere prav zaradi preteklih dogodkov tudi bolje pripravljeni. Kljub temu jih skrbi naraščanje voda in nove obsežne padavine, ki so napovedane v teh dneh. Veliko domov so evakuirali, a mnogi jih ne želijo zapustiti, poročajo kanadski mediji.

Županja Montreala Valerie Plante je sicer dejala, da so razmere pod nadzorom, vendar se lahko zaradi napovedi močnega deževja te hitro spremenijo in prebivalce pozvala, naj razmere jemljejo skrajno resno in upoštevajo navodila.

Ker so razglasili izredne razmere, pomeni, da lahko načelnik gasilcev Montreala odloča o stroških, ne da bi za to moral zahtevati odobritev mestnega sveta in lahko zato zahteva evakuacijo, če bi bila ta potrebna, poročajo kanadski mediji. Foto: Reuters

"Ljudje si med seboj zelo pomagajo"

Kot nam je povedala Slovenka, ki sicer ne želi biti imenovana, so ljudje, ki si še niti niso dobro opomogli od predlanskih obsežnih poplav, tokrat ponovno stopili skupaj.

"Ljudje si med seboj zelo pomagajo, neznancem gradijo cele dneve, kuhajo kosila gasilcem in policistom, ljudem ki so izgubili svoje hiše," opisuje stanje v državi, kjer je pozornost usmerjena le v reševanje nastale situacije.

V mestu Rigaud, ki leži približno 80 kilometrov zahodno od Montreala, so odredili evakuacijo ljudi, ki živijo na najbolj ogroženih območjih. Po osmih dneh naraščanja voda, ki so zdaj dosegle že 100-letno mejo, oblasti pravijo, da varnost prebivalcev ni več v njihovih rokah.

Vsi spremljajo jez, ki se sooča s skoraj desetkrat preseženo obremenitvijo

Zaradi hude obremenitve organi v Quebecu pozorno spremljajo jez hidroelektrarne na reki Rouge, pritoka reke Ottawa. Slapovi jezu Bell Falls so dosegli "tisočletno" višino gladine, kar pomeni, da je možnost, da bi se takšne poplave sploh zgodile, 0,1-odstotna.

Osebje podjetja Hydro-Quebec je prepričano, da bo jez zdržal obremenitev kljub nenehnemu naraščanju voda zaradi padavin v naslednjih dneh. Za prebivalce so že odredili evakuacijo, a nekateri kljub temu niso želeli zapustiti svojih domov.

The is where the Rivière Rouge flows into the Ottawa River. The water here has reached historic levels, and is threatening a dam upriver pic.twitter.com/0NPtOvn0WX — Jaela Bernstien (@jbernstien) April 26, 2019

Poplava je v tem tednu zahtevala tudi prvo smrtno žrtev. Foto: Reuters

Država bo za trajno zapusititev domov Kanadčanom ponudila 200.000 dolarjev

Po tem, ko je država z letošnjim letom povračila za poplave omejila na 100.000 dolarjev, premier Francois Legault zdaj pravi, da bo vlada lastnikom domov, ki jih poplavlja leto za letom, ponudila 200.000 dolarjev za zapustitev domov.

Županja Montreala Valerie Plante je že v četrtek posvarila vse, ki jim je dom poplavilo v letu 2017, naj se pripravijo na ponovne poplave in morebitno evakuacijo, če tega še niso storili. "Grožnja je zelo neposredna in to je sporočilo, ki ga želimo posredovati vsem prebivalcem," je dejala.

The City of Montreal is declaring a state of emergency due to the threat of flooding in several areas. pic.twitter.com/EBwYEm2z4f — CBC Montreal (@CBCMontreal) April 26, 2019

