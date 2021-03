Slovaški premier za rešitev vladne krize pripravljen odstopiti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napetosti med strankami so tlele že dlje časa, kriza pa je izbruhnila po odločitvi premierja Igorja Matoviča za nakup ruskega cepiva proti novemu koronavirusu Sputnik V. Foto: Reuters

Slovaški premier Igor Matovič je v nedeljo izrazil pripravljenost, da pod določenimi pogoji odstopi in s tem ponudi možnost za rešitev vladne krize, ki jo je sprožilo nestrinjanje z upravljanjem zaostrenih zdravstvenih razmer. Njegov odstop so zahtevala koalicijske partnerice, v nasprotnem primeru pa zagrozile z odhodom iz vlade.

Premier Igor Matovič je v nedeljo novinarjem dejal, da je pripravljen odstopiti kot premier in v vladi ostati na enem od ministrskih položajev. A obenem svoj odstop pogojuje s tem, da se položajem odpovejo tudi nekateri drugi ministri iz strank koalicije, poroča STA.

Nujen se mu tako zdi tudi odhod gospodarskega ministra Richarda Sulika, voditelja liberalne stranke Svoboda in solidarnost (SaS), pa tudi pravosodne ministrice Marie Kolikove, članice konservativne stranke Za ljudi, poroča slovaška tiskovna agencija Tasr.

Vlado konservativnega premierja poleg njegove največje stranke Olano sestavljajo še tri stranke - ob Sas in Za Ljudi še desna Smo družina. Matovič je v nedeljo koalicijske partnerice obtožil, da so zlorabile položaj in sprožile vladno krizo.

Kriza izbruhnila po odločitvi za nakup ruskega cepiva

Napetosti med strankami so sicer tlele že dlje časa, kriza pa je izbruhnila po odločitvi premierja za nakup ruskega cepiva proti novemu koronavirusu Sputnik V. Partnerice so namreč nasprotovale nakupu v EU neodobrenega cepiva.

Potem ko je pod težo kritik odstopil zdravstveni minister Marek Krajši, sta stranki Sas in Za Ljudi zagrozili z odhodom iz koalicije, če ne odstopi tudi Matovič, češ da je predvsem njegov nepredvidljiv slog vladanja odgovoren za to, da država ne more obvladati epidemije.

Trenutno sta stopnji okužb z novim koronavirusom in smrti zaradi covid-19 na Slovaškem med najvišjimi na svetu.

Nobena od strank si sicer ne želi predčasnih volitev, saj javnomnenjske raziskave kažejo, da bi utegnile zmagati levosredinske stranke.

Kot morebiten kandidat, ki bi lahko nasledil Matoviča na premierskem položaju, se omenja trenutni finančni minister iz vrst stranke Olano Eduard Heger, o čemer pa se ta še ni izrekel, poročanje francoske tiskovne agencije AFP povzema STA.