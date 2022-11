V morju pri Sukošanu, na globini le dveh metrov, so zadrski arheologi odkrili več kot dva tisoč let staro rimsko leseno ladjo, je povedal direktor Mednarodnega centra za podvodno arheologijo Zadar Mladen Pešić, vodja obsežne raziskave, poroča HRT.

Starodavno pristanišče Barbir pri Sukošanu je bilo odkrito leta 1973 in je bilo dolgo časa le površno dokumentirano. Šele leta 2017 so se na tem območju začela nova, resnejša dela, vzporedno z raziskovanjem rimske vile na celini, ki je bila zaradi sodobne gradnje večinoma uničena. Na srečo je del najdišča pod morjem dobro ohranjen, je pojasnil Pešić.

Del ladje je v zelo dobrem stanju

Ladja je prekrita s peskom, široka je približno tri metre, doslej pa so odkrili devet metrov njene dolžine. Razen delov, ki so jih uničili ladijski črvi, je preostali del ladje v neverjetno dobrem stanju, razkriva vodja raziskave.

V zadnjih šestih letih, kolikor trajajo raziskave pod morjem, Mednarodni center za podvodno arheologijo v Zadru sodeluje z Nemškim arheološkim inštitutom, a tudi z drugimi partnerji, kot so oxfordska univerza, Univerza v Zadru, arheološki muzej.

"Predlani smo našli kos lesa, desko s kovinskim žebljem, ki nas je še posebej navdušil," je še povedal Pešić in dodal, da so upali, da je morda zraven tiste table kakšen čoln. "Zato smo lani odprli prve štiri trge in na tej lokaciji začeli raziskovati. In res je tam stala rimska ladja, ki smo jo datirali v konec 1. ali v sam začetek 2. stoletja, torej iz prvotne faze pristanišča," doda. Raziskave so nadaljevali tudi letos, spet v sodelovanju z Nemškim arheološkim inštitutom in Univerzo v Zadru ter študenti arheologije, pravi Pešić.

Drugo polovico ladje nameravajo odkriti prihodnje leto

S to raziskavo, dodaja, jim je uspelo priti do polovice ladje. Vsak element označijo, fotografirajo in na podlagi tega bodo pozneje naredili dizajne. V primerjavi z večino starodavnih ladij, ki po potopu deformirane končajo na dnu morja, je tej uspelo ohraniti svojo obliko.

"Vsa školjka je ohranjena in to je velika posebnost. Vzorce vseh lesenih elementov smo poslali v Francijo na analizo in z določitvijo materiala se bo vedelo, ali gre za lokalno proizvodnjo ali so deli iz drugih regij. Napovedal je, da bo odkritje druge polovice ladje sledilo novi fazi raziskav, in sicer prihodnje leto. Do takrat bo lokacija zaščitena s plastmi peska, geotekstila in kamna.

"Radi bi jo vzeli iz morja in jo nekoč postavili na ogled, morda celo tukaj v kompleksu nekdanje cerkve sv. Nikole, če bo priložnost in dovolj prostora," je sklenil direktor Mednarodnega centra za podvodno arheologijo Zadar.