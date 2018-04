Shod neonacistov v Nemčiji: Adolf je bil najboljši

Ta prvi festival Ščit in meč (Schild und Schwert; SS) v mestecu Ostritz varuje okoli 1100 policistov z vodnimi topovi in patruljnimi čolni na reki Neisse, ob kateri poteka festival v tem kraju z 2300 prebivalci, navaja časnik Sächsische Zeitung. Policija podatkov ni objavila, a je sporočila, da bo "več policistov nameščenih na vsakem vogalu".

Regionalno sodišče je zaradi nevarnosti za varnost javnosti sicer udeležencem festivala prepovedalo uživanje alkohola, pri sebi ne smejo imeti niti steklenic ali s seboj določenih pasem psov.

Pričakujejo 3500 neonacistov

Ob nemških udeležencih v Ostritzu, ki leži na območju nekdanje Vzhodne Nemčije na meji s Poljsko in Češko, pričakujejo tudi neonaciste iz vzhodne Evrope. Festival poteka na zasebnem zemljišču.

Po napovedih organizatorjev se bo dogodka udeležilo skupno okoli tisoč udeležencev, antifašisti Antife pa na festivalu na temo "ponovnega zavzetja Evrope" pričakujejo do 3500 neonacistov. Na festivalu bodo ob koncertih skupin iz ultranacionalističnega okolja in okolja huliganov pripravili tudi politične razprave, tetoviranje ter borilne veščine.

Udeleženci, ki so na dogodek prispeli v petek - med njimi so bili večinoma moški - so nosili majice z napisi "varuhi rase", "bela je moja najljubša barva" in "Adolf je bil najboljši".

Foto: Reuters

Gre za politični dogodek

Organizatorji trdijo, da gre za politični dogodek, ki je zaščiten po ustavi. Do njega prihaja v času, ko so se po množičnem prihodu beguncev v letih 2015 in 2016 v Nemčiji okrepile skrajno desne in nacionalistične skupine, skrajno desna stranka Alternativa za Nemčijo pa je prišla v parlament.

Organizator festivala je Thorsten Heise iz obrobne skrajno desne stranke NPD, ki je kljub odprti ksenofobiji in antisemitizmu zaradi majhnosti in omejenega vpliva niso prepovedali.

Lokalni politiki, nevladne organizacije in cerkveni voditelji hkrati organizirajo festival miru, ki ga je odprl premier Saške Michael Kretschmer. Kot je dejal, je ponosen, da so pripravili dogodek, s katerim želijo nasprotovati ljudem, ki jih ne želijo v svoji bližini. "Boj proti desničarskemu ekstremizmu mora priti iz središča družbe," je poudaril.

Neonacisti sicer že dolgo organizirajo podtalne koncerte s ciljem zbiranja sredstev, tokratni dvodnevni glasbeni festival s šotorskim naseljem in vstopnicami s ceno do 45 evrov pa se kaže kot izraz stopnjevanja opogumljenega gibanja skrajnih desničarjev.