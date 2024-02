Shell: Povpraševanje po plinu bo poskočilo za več kot polovico

Povpraševanje po utekočinjenem zemeljskem plinu bo po oceni britanske energetske družbe Shell do leta 2040 poskočilo za več kot 50 odstotkov, predvsem na račun opuščanja premoga na Kitajskem. Do leta 2040 naj bi svetovno povpraševanje po tem energentu doseglo med 625 in 685 milijonov ton letno, predvidevajo v Shellu.