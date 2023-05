Severna Koreja napovedala izstrelitev "satelita", Japonska v pripravljenosti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Strokovnjaki menijo, da je izstrelitev vojaškega satelita poskus Severne Koreje, da okrepi svoj nadzor in lahko bolj natančno napade svojega sovražnika v primeru izbruha konflikta.

Strokovnjaki menijo, da je izstrelitev vojaškega satelita poskus Severne Koreje, da okrepi svoj nadzor in lahko bolj natančno napade svojega sovražnika v primeru izbruha konflikta. Foto: Reuters

Severna Koreja je Japonsko obvestila o satelitu, ki ga namerava izstreliti v prihodnjih tednih, je v ponedeljek povedal predstavnik japonske obalne straže. Izstrelitev satelita naj bi po obvestilu Pjongjanga potekala med 31. majem in 11. junijem in naj bi bila poskus Severne Koreje, da v orbito namesti vojaški izvidniški satelit.

Strokovnjaki menijo, da je izstrelitev vojaškega satelita poskus Severne Koreje, da okrepi svoj nadzor in lahko bolj natančno napade svojega sovražnika v primeru izbruha konflikta.

V začetku tega meseca je Severna Koreja sporočila, da je končala pripravljanje svojega prvega vohunskega satelita in je zdaj pripravljen za izstrelitev.

Severnokorejske oblasti za vodne poti so japonsko obalno stražo obvestile, da bi lahko raketa prizadela vode v Rumenem morju, Vzhodnokitajskem morju in vzhodno od filipinskega otoka Luzon.

Japonska je Severno Korejo pozvala, naj se vzdrži izstrelitve

"Vsaka izstrelitev rakete Severne Koreje, tudi če se imenuje satelit, je resna kršitev resolucij Varnostnega sveta ZN," je japonski premier Fumio Kišida dejal novinarjem.

Iz kabineta predsednika vlade so sporočili, da bodo sodelovali "z relevantnimi državami, kot sta ZDA in Južna Koreja". Uradnikom je naročil, naj še naprej spremljajo dogajanje ter zbirajo in analizirajo informacije v zvezi z izstrelitvijo.