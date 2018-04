Severna Koreja je obljubila, da bo maja zaprla svoj poligon za jedrske poskus v Pungje Riju, so sporočili iz urada južnokorejskega predsednika. Na dogodek bodo povabili mednarodne strokovnjake in novinarje.

Severnokorejski voditelj Kim Džong Un je v petek poudaril, da ni človek, ki bi z jedrskim orožjem streljal na države v soseščini. Foto: Reuters

"Nekateri pravijo, da zapiramo objekte, ki ne delujejo, vendar boste videli, da so v dobrem stanju," je dejal severnokorejski voditelj Kim Džong Un na petkovem srečanju z južnokorejskim predsednikom Mun Dže Inom.

Kim: Nisem človek, ki bi z jedrskim orožjem streljal na Južno Korejo ali Pacifik

"Čeprav imam naraven odpor do Amerike, bodo ljudje videli, da nisem takšne vrste oseba, ki bi streljala z jedrskim orožjem na Južno Korejo ali ameriški Pacifik," je poudaril Kim.

"Zakaj bi obdržali jedrsko orožje in živeli v težkih razmerah, če se pogosto srečujemo z Američani, zgradimo zaupanje in nam obljubijo, da bodo končali vojno in nas ne bodo napadli," je dodal.

Severnokorejski voditelj je tudi napovedal, da bo njegova država uskladila časovni pas z južno sosedo. Trenutno je Južna Koreja 30 minut pred Severno.

"Žalostno je videti, da na steni Hiše miru visita dve uri, ena za seulski in druga za pjongjanški čas," je v petek dejal Kim.