Pjongjang: Vrh obeh Korej pomeni začetek novega obdobja

Severna Koreja je petkov vrh obeh Korej pozdravila kot zgodovinsko srečanje, ki je utrlo pot za začetek novega obdobja. Na omenjenem vrhu sta se severnokorejski voditelj Kim Džong Un in južnokorejski predsednik Mun Dže In zavezala k popolni denuklearizaciji Korejskega polotoka in dogovorila, da bosta državi našli mirovni režim za končanje vojne.