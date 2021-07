Šest držav na Balkanu ukinja stroške mobilnega gostovanja

Voditelji držav Zahodnega Balkana so se o znižanju stroškov mobilnega gostovanja dogovorili pred tremi leti, aprila 2019 pa so podpisali regionalni sporazum. Na podlagi tega sporazuma so s 1. julijem 2019 znižali stroške gostovanja za 27 odstotkov, z današnjim dnem pa so ti povsem ukinjeni.

Države Zahodnega Balkana so sporazum podpisale pod pokroviteljstvom EU. "Podpis regionalnega sporazuma o 'roamingu' je dokaz, da v regiji obstaja močna politična volja za digitalno transformacijo celotnega Zahodnega Balkana," je takrat sporočila evropska komisarka za digitalno družbo in gospodarstvo Mariya Gabriel.

Pred kratkim je bilo na to temo ministrsko srečanje v Podgorici. Tako kot nekdanja evropska komisarka pred dvema letoma je tudi makedonski minister za informacijsko družbo in administracijo Jeton Shaqiri izpostavil, da gre šele za začetek. Poudaril je pomen sporazuma, ki da je predpogoj za zmanjšanje stroškov gostovanja med državami Zahodnega Balkana in EU.