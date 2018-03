Deli z ostalimi:





Sedem let od rušilnega potresa in cunamija v Fukušimi

Na Japonskem so danes potekale slovesnosti v spomin na žrtve rušilnega potresa z magnitudo 9,0 in posledičnega cunamija.

Na Japonskem so se danes spomnili žrtev rušilnega potresa in cunamija pred sedmimi leti, ki sta poškodovala tudi tamkajšnjo jedrsko elektrarno. Posledic te naravne nesreče še do danes niso odpravili. Foto: Reuters

Zaradi potresa in cunamija je pred sedmimi leti umrlo okoli 18.500 ljudi, povzročila pa sta tudi hudo nesrečo v jedrski elektrarni v Fukušimi, 140 kilometrov severovzhodno od prestolnice Tokio. Posledice še danes niso odpravljene. V Fukušimi in Tokiu so se natanko ob 14.46 po krajevnem času, ko je severovzhod države pred sedmimi leti prizadel potres, z minuto molka poklonili spominu na žrtve katastrofe. Komemoracije v Tokiu sta se poleg preživelih, sorodnikov žrtev in premierja Shinza Abeja udeležila tudi princ Akishino in princesa Kiko, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Obnova območij, prizadetih v katastrofi, stalno napreduje. Ob zavedanju okoliščin, v katerih so se znašli tamkajšnji prebivalci, pa si bomo še naprej prizadevali za zagotavljanje neprekinjene pomoči območju," je ob tem dejal Abe. Več deset tisoč ljudi namreč še vedno živi v zasilnih prebivališčih, zaradi radiacije pa se na domove ne more vrniti skoraj 50 tisoč prebivalcev v okolici jedrske elektrarne v Fukušimi, kjer se je po cunamiju začela taliti jedrska sredica, posledica česar je močno radioaktivno onesnaženje okolice. Japonska vlada je lani dovolila vrnitev na nekatera območja v okolici nuklearke, a večina prebivalcev, posebej mater z otroki, se še ni vrnila, kritiki pa po navedbah dpa opozarjajo, da dekontaminacija ni bila učinkovita.