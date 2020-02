Saj ni res, pa je: na bencinski servis zakorakal povodni konj #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prebivalcem Južnoafriške republike res ni treba iti daleč, da bi dobili občutek, da so na safariju. Na družbenih omrežjih se je namreč pojavil posnetek povodnega konja, ki se je v nedeljo v mestu Saint Lucia sprehajal v bližini bencinske črpalke in seveda takoj vzbudil pozornost mimoidočih in voznikov.