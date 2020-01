S pomočjo vozička je ta psička spet polna življenja #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

36-letna Kelli Krysh je bila precej užaloščena, ko je izvedela, da ima njen psička, 11-letna valižanska ovčarka Penny, redko bolezen, ki uničuje njeno hrbtenjačo. Bolezen oslabi zadnje noge, na koncu pa povzroči paralizo.

Kelli se je odločila, da pomaga svoji psički, zato ji je kupila 800 dolarjev (725 evrov) vreden voziček, s pomočjo katerega se lahko Penny spet premika in igra. Prav tako je na mesec za njeno terapijo in različne dodatke porabila med 700 in 900 evrov.