Rusija ponovno zaprla plinovod Severni tok 1 #vŽivo

188. dan vojne v Ukrajini. Rusija je danes ponovno prekinila dobavo plina po plinovodu Severni tok 1. Po navedbah ruskega Gazproma je bil pretok ustavljen zaradi vzdrževalnih del, ruski energetski velikan pa je sporočil, da Nemčija ne bo prejemala plina do sobote. Za četrtek je Gazprom napovedal prekinitev dobave plina tudi Franciji. Najnovejše poročilo britanskih obveščevalcev pa navaja, da so "ukrajinske sile potisnile frontno črto in izkoristile razmeroma šibko rusko obrambo."

Pomembnejši poudarki dneva



Najnovejše poročilo britanskih obveščevalcev o vojni v Ukrajini navaja, da so "ukrajinske sile potisnile frontno črto in izkoristile razmeroma šibko rusko obrambo."

"V skladu s svojo doktrino bo Rusija zdaj verjetno poskušala zapolniti luknje v svoji liniji z uporabo vnaprej določenih mobilnih rezervnih enot," poroča obveščevalna služba britanskega ministrstva za obrambo.

"Rusija še naprej pospešuje prizadevanja za zbiranje novih okrepitev za vojno v Ukrajini. Bataljoni novega 3. armadnega korpusa so 24. avgusta zapustili svojo domačo bazo blizu Moskve, najverjetneje za nadaljnjo napotitev v Ukrajino," je dodano v poročilu.

7.05 Inšpektorji IAEA prispeli v jedrsko elektrarno v Zaporožju



Inšpekcijska ekipa Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) se je zgodaj zjutraj odpravila v jedrsko elektrarno Zaporožje, ki je trenutno pod ruskim nadzorom, je sporočil vodja agencije Rafael Grossi. Ob tem je poudaril, da je ekipa od obeh sprtih strani dobila vsa potrebna varnostna zagotovila.

"Res se zelo zavedam pomembnosti tega trenutka, vendar smo pripravljeni. IAEA je pripravljena. Po končani misiji bomo poročali. Tam bomo preživeli nekaj dni," je ob odhodu dejal Grossi. Dodal je, da se misija po šestih mesecih prizadevanj končno premika naprej.

Vodja IAEA je poudaril tudi, da je njegova ekipa dobila vsa potrebna zagotovila za varno pot do vojnega območja, ki je od Kijeva oddaljeno približno 450 kilometrov. "Gremo na okupirano ozemlje in za to so potrebna izrecna zagotovila, ne samo ruske strani, ampak tudi ukrajinske," je poudaril, preden se je v konvoju desetih belih terenskih vozil z oznakami ZN odpravil proti Zaporožju.

V torek je ekipo sprejel ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki se je strokovnjakom zahvalil za obisk in jih opozoril na nevarne razmere na območju nuklearke. Ob tem je še enkrat izpostavil potrebo po demilitarizaciji območja v okolici elektrarne.

6.55 Rusija ponovno zaprla plinovod Severni tok 1

Rusija je danes ponovno prekinila dobavo plina po plinovodu Severni tok 1, ki vodi prek Baltskega morja v Nemčijo. Po navedbah ruskega Gazproma je bil pretok ustavljen zaradi vzdrževalnih del, ruski energetski velikan pa je tudi sporočil, da to pomeni, da Nemčija ne bo prejemala plina od 3. ure zjutraj do sobote zjutraj.

Za četrtek je Gazprom napovedal tudi prekinitev dobave plina Franciji. Dobave bodo povsem ustavljene, vse dokler Francija ne bo plačala celotnega zneska, ki ga dolguje Gazpromu.

Pred tem so iz francoske državne energetske družbe Engie sporočili, da bo Gazprom Franciji zmanjšal dobave plina zaradi nesoglasij pri izvajanju nekaterih pogodb.

Evropske vlade so zaskrbljene, da bi lahko Rusija podaljšala zaustavitev kot povračilo za zahodne sankcije zaradi vojne v Ukrajini. Tak scenarij bi lahko poslabšal že tako veliko energetsko krizo.

6.06 Zunanji ministri EU o vizumski politiki do Rusije

Zunanji ministri držav članic EU bodo danes na neformalnem zasedanju v Pragi razpravljali o vizumski politiki do Rusije. Nekatere države si prizadevajo za prepoved izdajanja turističnih vizumov ruskim državljanom, druge pa bi to zgolj otežile z zamrznitvijo sporazuma z Rusijo. Zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pričakuje soglasje.

Za prepoved izdajanja turističnih vizumov se zavzemajo predvsem vzhodne in severne države članice, med drugim Litva, Estonija in Latvija, pa tudi Češka, ki trenutno predseduje Svetu EU. Češki zunanji minister Jan Lipavsky je poudaril, da v času vojne ni primeren čas za turizem, vendar pa to ne pomeni, da ne sme biti potovanj iz drugih razlogov, kot so humanitarni.

Nasprotovanje prepovedi pa sta med drugim izrazili Nemčija in Francija. Francoska zunanja ministrica Catherine Colonna je v Pragi poudarila, da je treba ločiti med odgovornimi za vojno, to so ruski predsednik Vladimir Putin in njegov krog ter ruski oligarhi, in običajnimi ruskimi državljani, umetniki, novinarji, študenti.

Do prepovedi je zadržana tudi slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon, ki pa je bolj fleksibilna za razpravo o zamrznitvi sporazuma o poenostavljenem izdajanju vizumov z Rusijo. S tem bi izdajanje vizumov zgolj otežili.

Zamrznitev sporazuma iz leta 2007 se sicer nakazuje kot kompromisna rešitev, saj ministrom najverjetneje ne bo uspelo doseči soglasja o prepovedi izdajanja vizumov Rusom.

Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pričakuje, da bodo na zasedanju, na katerem zaradi neformalne narave ne morejo sprejemati odločitev, oblikovali jasno politično usmeritev glede vizumske politike do Rusije, ki bo soglasna.