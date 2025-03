Rusija naklonjena prekinitvi ognja, a pod določenimi pogoji

Poudarki dneva:



Rusija se strinja z mirovnim predlogom, poroča BBC, vendar pravi, da bi moral voditi do trajnega miru, je na novinarski konferenci Vladimir Putin komentiral predlog o 30-dnevnem premirju, ki so ga podale ZDA in podprla Ukrajina.

Vprašali so ga, ali meni, da je Ukrajina pripravljena na prekinitev ognja in ali se je o tem uskladil z ZDA. Putin se je najprej zahvalil Trumpu za pozornost pri doseganju rešitve v Ukrajini. Dejal je, da se Rusija strinja s predlogom o prekinitvi ognja, le če vodi v dolgoročni mir. "Strinjamo se s predlogom o prekinitvi sovražnosti, vendar bi to moralo voditi k trajnemu miru in odstraniti temeljne vzroke te krize," pravi. Putin dodaja, da je prepričan, da bi morala Ukrajina glede na razmere na terenu vztrajno prositi ZDA za srečanje, kot je bilo v Savdski Arabiji.

Dodal je, da še naprej razmišlja o morebitni prekinitvi ognja. Pri tem sprašuje, kdo bo odločal o morebitnih kršitvah mirovnega sporazuma na dva tisoč kilometrih. To se morda nanaša na dolžino meje med Rusijo in Ukrajino, piše BBC.

"Vsa ta vprašanja morata obe strani skrbno preučiti," pravi Putin in ​​dodaja, da je ideja o prekinitvi ognja sicer dobra in da jo absolutno podpirajo. Dejal je tudi, da verjame, da se morajo pogajati z ameriškimi kolegi, omenil je tudi morebiten telefonski klic s Trumpom.

Na družbenih omrežjih je zaokrožil videoposnetek, na katerem naj bi ruske sile usmrtile pet neoboroženih ukrajinskih vojnih ujetnikov, so danes poročali ukrajinski mediji. Po navedbah ukrajinskega varuha človekovih pravic Dmitra Lubineca je posnetek nov primer ruskega nespoštovanja ženevskih konvencij in temeljnih človekovih pravic.

"Objavljeni videoposnetek prikazuje najmanj pet vojnih ujetnikov, ki naj bi jih usmrtili. Ponovno smo priča ciničnemu neupoštevanju mednarodnega humanitarnega prava ruske vojske," je po poročanju ukrajinskega spletnega portala Ukrajinska pravda povedal Lubinec.

Njegov urad se je že obrnil na Združene narode in Mednarodni odbor Rdečega križa ter jih pozval, naj dokumentirajo vsebino posnetka kot del tekoče preiskave ruskih vojnih zločinov.

V odzivu na domnevno usmrtitev ujetnikov je ukrajinsko veleposlaništvo v Sloveniji sporočilo, da Ukrajina obsoja ruske usmrtitve vojnih ujetnikov.

"Ukrajina poziva mednarodno skupnost, organizacije za človekove pravice in pravne institucije, naj nemudoma ukrepajo in od Rusije zahtevajo odgovornost za vojne zločine. Sistematična usmrtitev vojnih ujetnikov je huda kršitev mednarodnega prava in ne sme ostati nekaznovana," je v sporočilu za javnost dodalo veleposlaništvo.

Prekinitev ognja v Ukrajini, ki jo predlagajo ZDA, bi bila zgolj predah za ukrajinsko vojsko, ki je trenutno na bojišču v težavah, je danes menil svetovalec ruskega predsednika Vladimirja Putina Jurij Ušakov. O ameriškem predlogu, ki ga je Ukrajina že sprejela, bo po njegovih besedah najverjetneje še danes spregovoril tudi Putin.

"To ni nič drugega kot predah za ukrajinske vojake," je v pogovoru za rusko televizijo danes presodil Ušakov. Rusko stališče je že v sredo zvečer v telefonskem pogovoru predstavil svetovalcu ameriškega predsednika za nacionalno varnost Miku Waltzu, je dejal.

Meni, da predlog ZDA o prekinitvi ognja odraža le stališče Kijeva in da potrebuje še prispevek Moskve. "Treba bo delati na njem, razmišljati in upoštevati tudi naše stališče. V njem je začrtan le ukrajinski pristop," je povedal. Opozoril je še, da predlog ni v prid dolgoročni rešitvi konflikta.

Potem ko je Ukrajina v torek pristala na ameriški predlog 30-dnevne prekinitve ognja v Ukrajini, Moskva še ni odgovorila. Ameriški predsednik Donald Trump je tja poslal svoje pogajalce, v ruski prestolnici naj bi že pristal njegov odposlanec Steve Witkoff.

Kot je danes dejal Ušakov, se med ZDA in Rusijo odvija normalna izmenjava mnenj na miren način. Po njegovih besedah ZDA razumejo, da zanje članstvo Ukrajine v Natu ne pride v poštev, poroča britanski BBC.

Naznanil je še, da se bo Witkoff srečal z visokimi ruskimi uradniki in dodal, da srečanja z ruskim predsednikom ni mogoče izključiti.

ZDA so v prizadevanjih za uveljavitev predloga prekinitve ognja v Ukrajini, na katerega Rusija še ni odgovorila, tja poslale svoje pogajalce. Njihovo pot v Moskvo je danes potrdil Kremelj, ki je obenem sporočil, da sta se že v sredo po telefonu pogovarjala svetovalca predsednikov obeh držav.

Potem ko je Ukrajina v torek pristala na ameriški predlog 30-dnevne prekinitve ognja v Ukrajini, odgovora Moskve še ni. Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo dejal, da so ameriški pogajalci že na poti v Rusijo na pogovore o premirju z Ukrajino, kar so danes potrdili tudi v Kremlju.

"Pogajalci so na poti in urnik srečanj je usklajen," je dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Kdo sestavlja ameriško ekipo, ni navedel, je pa Bela hiša pred tem za ta teden napovedala obisk Trumpovega za Gazo in Ukrajino pristojnega svetovalca Steva Witkoffa v Moskvi. Glede na poročanje ruskih tiskovnih agencije je že pristal v ruski prestolnici.

Andrzej Duda je ZDA pozval, naj jedrsko orožje preselijo na poljsko ozemlje kot odvračilno sredstvo pred prihodnjo rusko agresijo, poroča Financial Times.

Dejal je še, da se je o tej možnosti nedavno pogovarjal s posebnim odposlancem ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Ukrajino in Rusijo Keithom Kelloggom. "Natove meje so se premaknile na vzhod leta 1999, zato bi se morala 26 let pozneje tudi Natova infrastruktura premakniti na vzhod. Zame je to očitno," je dejal Duda v intervjuju za Financial Times.

Agencija Reuters poroča, da je Rusija Združenim državam Amerike predstavila svoj seznam zahtev, ob tem pa so uradniki izjavili, da je seznam dolg in podoben prejšnjim zahtevam do Ukrajine, ZDA in Nata.

Pogoji naj bi vključevali nečlanstvo Ukrajine v Natu, dogovor, da po vojni v Ukrajino ne bodo napotene tuje enote ali mirovne sile, in mednarodno priznanje ruske zahteve po Krimu ter regijah Doneck, Lugansk, Herson in Zaporožje v jugovzhodni Ukrajini.

Tako Rusija kot Ukrajina sta danes izvedli nove napade z brezpilotnimi letalniki. Ruska zračna obramba jih je pretežno nad obmejnimi regijami prestregla 77. Tudi ruski droni so poleteli nad več ukrajinskih regij, v Hersonu je bil ubit človek. Iz ruske regije Kursk medtem Moskva poroča o skorajšnjem pregonu ukrajinskih sil.

Potem ko je Ukrajina pred dvema dnevoma izvedla doslej največji napad z droni nad Moskvo, je po navedbah ruskega obrambnega ministrstva tudi danes nad Rusijo poletelo veliko število ukrajinskih dronov. 77 so jih sestrelili, od tega 30 nad Brjanskom, 25 nad Kalugo, druge pa nad Kurskom, Voronežem, Rostovom in Belgorodom, piše STA.

Ukrajina je sicer v torek pristala na ameriški predlog 30-dnevne prekinitve ognja, odgovora Moskve pa še ni. Ameriški pogajalci so na poti v Rusijo na pogovore o premirju z Ukrajino, je v sredo zvečer dejal ameriški predsednik Donald Trump.

Je pa Moskva danes sporočila, da je sedem mesecev po vdoru ukrajinske vojske v rusko regijo Kursk spopadov tam skoraj konec. Začela se je zadnja faza pregona ukrajinskih vojakov iz Kurska, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa zatrdil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov.

Ukrajina v spopadih z Rusijo že več tednov izgublja nadzor nad ozemljem v ruski regiji, ki jo je v sredo obiskal tudi ruski predsednik Vladimir Putin.