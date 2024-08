Rusija naj bi Iranu dobavila opremo za zračno obrambo

Iran je Rusijo v času vse večjih napetosti na Bližnjem vzhodu zaprosil za dobavo opreme za zračno obrambo in radarjev, je v ponedeljek poročal ameriški časnik New York Times. Dobava omenjenega orožja naj bi stekla kmalu po ponedeljkovem obisku nekdanjega ruskega obrambnega ministra in vodje sveta za nacionalno varnost Sergeja Šojguja v Teheranu.

Dva iranska uradnika, od katerih je eden član revolucionarne garde, sta potrdila, da je Iran Rusijo zaprosil za dobavo naprednih radarjev in opreme za zračno obrambo. Dobava naj bi se začela po pogovorih med Šojgujem in iranskimi uradniki v Teheranu, ob sklicevanju na lokalne medije, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Šojgu je v ponedeljek obiskal Teheran, kjer se je med drugim srečal z novim predsednikom Masudom Pezeškianom. Namen obiska je bil okrepiti medsebojne odnose ter preučiti regionalna in mednarodna varnostna vprašanja.

Pezeškian je na srečanju dejal, da so izraelski zločini v Gazi in umor političnega vodja palestinskega islamističnega gibanja Ismaila Hanije v Teheranu "jasni primeri kršenja vseh mednarodnih zakonov in predpisov", poroča tiskovna agencija Reuters.

Ob tem je poudaril, da je Teheran odločen, da bo razširil odnose s svojo strateško partnerico Rusijo. "Rusija je med državami, ki so v težkih časih stale ob strani iranskemu narodu," je še dodal.

Razmere na Bližnjem vzhodu so se zaostrile po uboju Hanije v Teheranu in enega najvišjih poveljnikov šiitskega gibanja Hezbolah Fuada Šukra v Bejrutu. Iran in njegovi zavezniki, vključno s Hezbolahom, so zagrozili z odzivom. Teheran sicer vztraja, da ne želi stopnjevati napetosti v regiji, a meni, da je kaznovanje Izraela nujno za preprečevanje nadaljnje nestabilnosti.