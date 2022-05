Rusi so v Ukrajini ujeli Hrvata, grozi mu smrt

Hrvaške oblasti so potrdile, da je bil v Ukrajini res ujet državljan Hrvaške Vjekoslav Prebek (na sliki) in da situacijo rešujejo v sodelovanju z ukrajinskimi oblastmi.

Hrvaške oblasti so potrdile, da je bil v Ukrajini res ujet državljan Hrvaške Vjekoslav Prebek (na sliki) in da situacijo rešujejo v sodelovanju z ukrajinskimi oblastmi. Foto: RT.com

Novico o zajetju Vjekoslava Prebka je v petek objavil medij Russia Today, ki ima tesne vezi s Kremljem, saj ga financira ruska vlada, kar pomeni, da je treba vse, spodaj zapisano, jemati z rezervo. Zelo verjetno je, da v ujetništvu ni mogel govoriti svobodno oziroma da je na njegove besede vplival metaforični nož, ki mu ga na vratu drži Rusija, ker je v vojni kot tuj plačanec sodeloval na strani Ukrajine. Na hrvaškem ministrstvu za zunanje zadeve so za medije sicer potrdili, da je bil v Ukrajini res zajet državljan Hrvaške.

Prebek je za medij RT povedal, da se je ukrajinskim oboroženim silam pridružil leta 2020, njegov cilj je bil pridobiti ukrajinsko državljanstvo. V Ukrajini ima namreč ženo. Pred odhodom v Ukrajino naj bi bil pet let zaposlen v hrvaški vojski.

Ruskemu novinarju Romanu Kosarevu je Prebek še povedal, da so jih pripadniki ruskega topništva zajeli, ko je njegova ukrajinska enota, v kateri je več tujcev, bežala iz Mariupola. Po njegovih besedah naj bi do takrat, ko so padli v rusko ujetništvo, prehodili že 260 kilometrov.

Spletni medij Russia Today (RT) je v Sloveniji in drugih državah članicah EU zaradi sankcij proti Rusiji nedostopen že tako rekoč od začetka vojne v Ukrajini. Blokiran je tudi televizijski kanal RT. Spletno strani je sicer mogoče obiskati z uporabo navideznega zasebnega omrežja (VPN), ki uporabnika virtualno preseli v drugo državo ali na drugo celino. Mi smo RT obiskali prek strežnika VPN na Japonskem. Foto: Matic Tomšič

Prebek je za RT še priznal (ali pa so to izsilili iz njega), da je bila pridružitev ukrajinski vojski napaka in da se proti Rusiji ne bo več boril, da v ukrajinski vojski sodelujejo fašisti in nacisti − tej temi so v pogovoru posvetili še posebej veliko pozornosti, kar je logično, saj je "denacifikacija" eden glavnih argumentov, s katerimi Rusija upravičuje napad na Ukrajino −, da v ujetništvu zanj skrbijo lepo.

Kljub temu ga lahko zaradi sodelovanja v vojni na strani Ukrajine v vlogi plačanca, kar pomeni, da ni pripadnik ukrajinske vojske, doletijo hude posledice, celo smrtna kazen, piše RT. Prebek naj bi sicer trdil, da je polnopraven član ukrajinskih oboroženih sil.