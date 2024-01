Rusi napadli hotel v Harkovu #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

7.15 V ruskem napadu na hotel v Harkovu več ranjenih

V napadu je bilo poškodovanih tudi več drugih stavb, vključno z dvema stanovanjskima blokoma, in avtomobilov, je dodal župan, piše STA.

Po besedah guvernerja regije Harkov Olega Sinegubova sta dva ruska izstrelka v sredo okoli 22.30 po krajevnem času zadela hotel, v katerem je bilo 30 civilistov. Devet od enajstih ranjenih so prepeljali v bolnišnice, dva so oskrbeli na prizorišču napada, je dodal na družbenem omrežju Telegram.

Foto: Reuters

Ukrajinske reševalne službe so na Telegramu sporočile, da so iz hotela evakuirale skupno 19 ljudi.

Foto: Reuters

Rusko obrambno ministrstvo je medtem ponoči sporočilo, da so ruske sile sestrelile štiri ukrajinske drone nad regijami Tula, Kaluga in Rostov. V objavi na Telegramu so uporabo dronov označili za poskus terorističnega napada.

Regionalne oblasti v Voronežu so sporočile, da je ukrajinski dron zadel streho ene od zgradb, a pri tem nihče ni bil ranjen, še poroča AFP.