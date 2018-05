Roman Abramovič dobil izraelsko državljanstvo

Uslužbenec oddelka za judovske skupnosti v nekdanji Sovjetski zvezi v uradu izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja je povedal, da je Abramovič zaprosil za priseljenski vizum na izraelskem veleposlaništvu v Moskvi.

"Njegovi dokumenti so bili preučeni v skladu s t. i. zakonom vrnitve in dejansko je bil upravičen do statusa priseljenca v Izraelu, posledično pa mu je bil podeljen priseljenski vizum," je dodal. Zakon vrnitve omogoča otrokom ali vnukom Judov, da na zahtevo dobijo izraelsko državljanstvo. Abramovič je sin judovskih staršev.

V ponedeljek je tako z zasebnim letalom pristal na letališču Ben Gurion in prevzel izraelski osebni dokument, je poročala televizija Channel 10. Tiskovni predstavnik Netanjahujevega urada ni ne potrdil ne zanikal navedb.

Britanski mediji so pretekli teden poročali, da Abramovič ne more več v Veliko Britanijo. Enemu najbogatejših Rusov je v začetku meseca potekel vizum za vstop na Otok, tamkajšnje oblasti pa novega, ki ga dobijo podjetniki, nočejo izdati oz. postopek traja "neobičajno dolgo".

Odnosi med Londonom in Moskvo so se zaradi marčevske zastrupitve nekdanjega agenta Sergeja Skripala in njegove hčerke Julije zaostrili. Britanci so za zastrupitev obtožili Ruse, ki pa zanikajo vsakršno povezavo z dogodkom. Na Otoku so se pojavili pozivi k sankcijam proti bogatim Rusom, ki živijo na tam.